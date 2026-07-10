Myllennium Award | a Roma premiati 25 talenti italiani under 30

Da roma.corriere.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una cerimonia a Villa Medici, è stata presentata l’indagine Ipsos su «Giovani Italiani e mismatch tra formazione e lavoro». I dati mostrano che i giovani italiani sotto i 30 anni desiderano una formazione più collegata alle esigenze del mercato lavorativo e si mostrano pragmatici nel guardare al futuro. Contestualmente, a Roma sono stati premiati 25 talenti italiani under 30 nell’ambito del Myllennium Award.

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Presentata l'indagine annuale Ipsos «Giovani Italiani e mismatch tra formazione e lavoro» durante la serata di Villa Medici. I giovani chiedono una formazione più vicina al mondo del lavoro e guardano al futuro con pragmatismo. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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