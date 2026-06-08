Sette progetti di innovazione e sostenibilità sono stati premiati con l’Impact Award. Le iniziative, selezionate tra numerosi candidati, puntano a risolvere problemi ambientali e sociali attraverso soluzioni innovative. L’assegnazione del premio si è svolta in una cerimonia ufficiale, riconoscendo gli sforzi di gruppi di lavoro che hanno sviluppato progetti concreti. I progetti premiati affrontano temi come la tutela ambientale, l’efficienza energetica e l’inclusione sociale.

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - Iniziative capaci di trasformare le sfide ambientali e sociali in opportunità per il Paese, generando impatti tangibili per persone, comunità e territori: sono quelle premiate in occasione della seconda edizione dell'Impact Award, promosso da Polimi Graduate School of Management in collaborazione con il centro di ricerca Tiresia e con il sostegno di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp). Il riconoscimento è stato consegnato ai rappresentanti dei sette progetti vincitori nel corso dell'evento che si è tenuto presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano e che ha visto la partecipazione del Presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini, dell'Amministratore Delegato di Cdp, Dario Scannapieco, e della Rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Polimi-Cdp, 7 progetti di innovazione e sostenibilità premiati con Impact Award

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