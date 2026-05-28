L’acqua diventa arte | a Roma premiati i giovani talenti del Premio ACEA Contemporanea

Notizia in breve

A Roma si sono tenuti i premi del Premio ACEA Contemporanea, dedicato agli artisti emergenti. Durante l’evento, sono stati riconosciuti giovani talenti che hanno utilizzato l’acqua come soggetto nelle loro opere. La manifestazione ha celebrato l’uso dell’elemento naturale come fonte di ispirazione artistica, con esposizioni e riconoscimenti ufficiali. La cerimonia ha coinvolto diverse creazioni realizzate con tecniche e materiali vari, tutte incentrate sul tema dell’acqua.