L’acqua diventa arte | a Roma premiati i giovani talenti del Premio ACEA Contemporanea
A Roma si sono tenuti i premi del Premio ACEA Contemporanea, dedicato agli artisti emergenti. Durante l’evento, sono stati riconosciuti giovani talenti che hanno utilizzato l’acqua come soggetto nelle loro opere. La manifestazione ha celebrato l’uso dell’elemento naturale come fonte di ispirazione artistica, con esposizioni e riconoscimenti ufficiali. La cerimonia ha coinvolto diverse creazioni realizzate con tecniche e materiali vari, tutte incentrate sul tema dell’acqua.
L’acqua è un tema sempre più d’attualità che diventa una vera e propria materia da sviluppare attraverso l’arte contemporanea. Sarà lei a fare da protagonista per il Premio ACEA Contemporanea, il concorso promosso da ACEA insieme a Valore Italia, che ha coinvolto studenti e neodiplomati di alcune. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Acqua Viva by Profumum Roma review (and comparison)
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