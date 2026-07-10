A maggio, il Taeg sui mutui casa è salito al 3,96%, rispetto al 3,91% di aprile. Le rate dei finanziamenti per l'acquisto di abitazioni sono diventate più care.

Il costo dei nuovi mutui per l’acquisto di abitazioni torna a salire. A maggio il Taeg applicato ai finanziamenti destinati alle famiglie per comprare casa si è attestato al 3,96%, in aumento rispetto al 3,91% registrato ad aprile. Il dato emerge dagli ultimi aggiornamenti statistici della Banca d’Italia sui tassi praticati dal sistema bancario a famiglie e imprese. La risalita riporta il costo dei nuovi mutui vicino alla soglia del 4%, con effetti diretti per chi deve chiedere un finanziamento o sta valutando un mutuo a tasso variabile. Nuovi mutui casa, il Taeg sale al 3,96%. A maggio il Taeg sui nuovi mutui per l’acquisto di abitazioni è arrivato al 3,96%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Mutui casa, tassi di nuovo in salita: il Taeg sfiora il 4% e le rate diventano più care

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Homebuyer Affordability Slips in April Monthly Mortgage Payments Rise Again

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