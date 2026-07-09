Mutui a maggio risalgono i tassi | il Taeg sfiora il 4%
A maggio, i tassi sui nuovi mutui casa sono aumentati, con il TAEG che si è attestato al 3,96%, rispetto al 3,91% di aprile. I dati sono stati diffusi da Bankitalia.
Tornano a salire i tassi sui nuovi mutui per la casa. Secondo i dati diffusi da Bankitalia, a maggio il Tasso Annuale Effettivo Globale ( Taeg ) sui nuovi prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni si è attestato al 3,96%, in aumento rispetto al 3,91% registrato ad aprile. Nello stesso periodo, il Taeg sulle nuove erogazioni di credito al consumo è sceso leggermente al 10,37%, dal 10,41% del mese precedente. In crescita anche i tassi applicati ai nuovi prestiti alle società non finanziarie, saliti al 3,67% dal 3,56% di aprile. Crescono i prestiti, stabili i depositi. A maggio i prestiti al settore privato sono aumentati del 3,1% su base annua, rispetto al 2,8% registrato nel mese precedente. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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