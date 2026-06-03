Le tensioni in Medio Oriente stanno influenzando il mercato dei mutui, non direttamente, ma attraverso variazioni sui prezzi dell’energia, sull’inflazione e sulle aspettative finanziarie. Questi fattori hanno portato a un nuovo aumento previsto dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea. Di conseguenza, le rate dei mutui potrebbero aumentare nei prossimi mesi, a seconda delle decisioni sulle politiche monetarie e delle dinamiche di mercato.

Le tensioni in Medio Oriente tornano a pesare sul mercato dei mutui. Non in modo diretto, ma attraverso un meccanismo che passa da energia, inflazione e aspettative finanziarie: non è la guerra in sé a incidere sulle rate, ma ciò che i mercati si aspettano che accada dopo. Il risultato è che il costo dei nuovi mutui può aumentare prima ancora che ci sia una decisione della Banca Centrale Europea, che Christine Lagarde ha dichiarato arriverà non prima dell’11 giugno. Perché la crisi energetica impatta sui mutui fissi. Quando aumenta l’instabilità in aree strategiche come il Medio Oriente, il primo effetto osservato dai mercati riguarda spesso il prezzo dell’energia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Segui gli aggiornamenti su Mutui.

© Quifinanza.it - Bce, nuovo rialzo dei tassi in arrivo: quanto aumenteranno le rate dei mutui

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Finance de lOmbre : Banques, Subprimes et Crises Mondiales | Documentaire Scandale - AT

Notizie e thread social correlati

Bce lascia i tassi invariati al 2%, l’inflazione mette a rischio le rate dei mutui di maggioLa Banca centrale europea ha deciso di mantenere i tassi di interesse al 2%, confermando la stessa decisione per la settima volta consecutiva durante...

La BCE tiene i tassi d’interesse al 2%, non salgono le rate dei mutui: “Ma rischio inflazione aumenta”La Banca centrale europea ha confermato i tassi d'interesse invariati, mantenendo il deposito al 2%, il rifinanziamento principale al 2,15% e i...

Temi più discussi: Inflazione nell’eurozona: l’aumento dei prezzi costringerà la BCE ad aumentare i tassi?; Inflazione al 3,2%, massimo dal 2023: rialzo dei tassi Bce inevitabile?; BCE, Intesa: aumenta rischio che alzi tassi tre volte nel 2026, prima mossa a giugno; Bce verso il rialzo dei tassi di interesse, ecco come cambierebbero i costi dei mutui.

Christine #Lagarde ospite da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa avverte l'Italia: no a deroghe sul Patto di stabilità. E su un nuovo rialzo dei tassi taglia corto: Lo saprete l'11 giugno. Domani vertice straordinario della Bce con banche Ue su Mythos. I dettagli co x.com

Bce, nuovo rialzo dei tassi in arrivo: quanto aumenteranno le rate dei mutuiI mutui a tasso fisso di nuova stipula salgono per l’aumento dell’Eurirs, in attesa della decisione Bce sui tassi attesa entro l’11 giugno ... quifinanza.it

Bce verso il rialzo dei tassi di interesse, ecco come cambierebbero i costi dei mutuiLeggi su Sky TG24 l'articolo Bce verso il rialzo dei tassi di interesse, ecco come cambierebbero i costi dei mutui ... tg24.sky.it