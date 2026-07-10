mutonia comune pronto alla battaglia legale

Il Comune ha annunciato che intraprenderà una battaglia legale riguardo a Mutonia. Quaranta anni fa, nel luglio del 1983, un gruppo di artisti del movimento Mutoid arrivò a Santarcangelo per esibirsi. Quell'evento si inserisce in un contesto storico che risale a circa sei anni prima, nel 1990, quando un altro gruppo di artisti del movimento si esibì a Santarcangelo, invitato dal Festival dei teatri.

Trentasei anni fa lo sbarco dei Mutoid a Santarcangelo. Era il luglio del 1990 quando un gruppo di artisti del movimento – nato in Inghilterra – arrivò a Santarcangelo per esibirsi con i propri spettacoli, invitato dal Festival di Santarcangelo dei teatri. Dovevano restare qui pochi giorni, e invece gli artisti capaci di realizzare sculture e macchine spettacolari da rottami e rifiuti non si sono più mossi dalla riva del Marecchia. Due mesi fa prima il Comune e poi la Regione hanno riconosciuto l’interesse pubblico di Mutonia, decretandone la salvezza dopo che la conferenza dei servizi indetta per esaminare la situazione del campo – formata da tutti gli enti competenti – si è espressa a favore della permanenza del campo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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