Il Comune di Porto Venere ha avviato un ricorso legale contro l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, contestando le concessioni demaniali marittime. La disputa riguarda le autorizzazioni rilasciate per i porticcioli locali. La causa si svolge davanti a un giudice amministrativo, che dovrà decidere sulla validità delle concessioni. La vicenda coinvolge le attività portuali e le normative sui beni demaniali marittimi.

Sulle concessioni demaniali marittime è scontro tra il Comune di Porto Venere e l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale. Oggetto della contesa, i porticcioli delle Grazie e del Fezzano, gestiti fino a oggi dall’amministrazione comunale attraverso la Porto Venere Sviluppo – società interamente partecipata dal Comune –, ma la cui concessione è ormai prossima alla scadenza, tanto da portare l’ente di via del Molo (proprio a seguito della presentazione delle istanze di rinnovo da parte della partecipata; ndr) ad avviare in questi mesi l’iter pubblico per una nuova assegnazione della concessione. A gennaio, la pubblicazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Battaglia sui porticcioli. Comune e Authority allo scontro legale

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