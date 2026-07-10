Musica tributi protagonisti Torna ’Mediceo Live Festival’

Il Mediceo Live Festival si terrà presso il Palazzo Mediceo di Seravezza, promosso da Ceragioli Management. La manifestazione prevede musica dal vivo, tributi e protagonisti del panorama musicale. La data di inizio non è ancora stata comunicata. L’evento si svolge in una cornice storica, con un programma che coinvolge artisti e band. La manifestazione rappresenta un appuntamento ricorrente nel calendario locale.

Conto alla rovescia per la nuova edizione del Mediceo Live Festival – promosso da Ceragioli Management – ospitato nella suggestiva cornice del Palazzo Mediceo di Seravezza. Giunto alla sua quinta edizione, il Festival si conferma come uno dei principali appuntamenti culturali dell’estate versiliese, capace di coniugare grandi concerti, produzioni speciali, spettacoli dal vivo e format dedicati alle nuove generazioni. In questa edizione la rassegna sarà al fianco di Monasterio e dei suoi due ospedali ( Ospedale del Cuore a Massa e Ospedale San Cataldo a Pisa), contribuendo così a promuovere e valorizzare l’attività di una delle più importanti realtà sanitarie e di ricerca della Toscana, rafforzando il legame tra cultura, territorio e responsabilità sociale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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