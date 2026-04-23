Torna a Zocca il Festival Paese della Musica | in palio i palchi del Vasco Live 2026

A Zocca torna il Festival Paese della Musica, un evento dedicato ai giovani artisti emergenti. Il concorso è promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con lo staff di Vasco Rossi. La manifestazione si svolgerà nel centro del paese e offre ai partecipanti la possibilità di esibirsi su alcuni dei palchi del Vasco Live 2026. La partecipazione è aperta a giovani musicisti e band in cerca di visibilità.

Torna con rinnovata energia il "Festival Zocca Paese della Musica", il concorso per giovani artisti emergenti promosso dall'amministrazione comunale zocchese in stretta collaborazione con Vasco Rossi e il suo staff. Dopo il successo in costante crescita delle prime due edizioni, l'iniziativa si.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Parco della Musica di Milano 2026: due palchi, area gratuita e grandi live da giugno a settembreDa giugno a settembre 2026 torna per il secondo anno Parco della Musica di Milano, la nuova area spettacoli a Segrate, nei pressi di Linate,... Torna a Villa della Regina “Musica Regina in Villa”: la V edizione del festival internazionale di musica dal 28 giugno al 5 luglio 2026Dal 28 giugno al 5 luglio 2026 Villa della Regina ospita la quinta edizione del “Musica Regina in Villa” International Music Festival, manifestazione... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Vasco Rossi celebra Modena Park e guarda la 2027: Una festa per 500mila fans; Vasco Rossi e i 50 anni di carriera nel 2027: Dopo il Modena Park una festa con oltre 500mila persone. Zocca Vasco live 2026: terza edizione dopo i mille iscritti in due anniChe Cultura: Per il terzo anno, siamo orgogliosi di confermare che il nostro teatro Vasco Rossi ospiterà questo straordinario concorso ... lapressa.it