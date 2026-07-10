Quattro tennisti italiani sono stati convocati per una competizione internazionale, tra cui il numero uno del paese. Tra loro, uno ha definito il proprio stile di gioco come un “valore aggiunto” in un circuito molto omogeneo. Accanto a lui, altri tre rappresentanti nazionali sono stati annunciati come parte della squadra, che include anche una coppia in doppio. La presenza di questi atleti segna un momento di grande coinvolgimento per il tennis italiano.

La “band”, la chiama. Gli italiani del tennis, che il tennis maschile italiano non s’era mai sognato di avere tutti assieme: Sinner, e poi a seguire: Cobolli, Berrettini, Arnaldi, Bolelli-Vavassori in doppio. E poi lui appunto, Musetti. Il numero 2 azzurro in top ten fino agli infortuni. “È stato un anno difficile”, dice intervistato dal Financial Times, “soprattutto in Australia, quando ero davvero al culmine della mia carriera”. La parte più difficile – più del dolore, delle ore di fisioterapia e riabilitazione, delle visite a vari specialisti ( “ho consultato professionisti in ogni campo” ) o dell’essere costretto a fermarsi – è stata “semplicemente accettarlo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Musetti: “Il mio gioco antico è un valore aggiunto in questo tennis tutto uguale”

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