In un’intervista rilasciata a Repubblica, il tennista italiano ha descritto il suo stile di gioco come “antico” e “retrò”, caratteristiche che lo rendono diverso rispetto ad altri giocatori. Ha anche commentato il suo rapporto con il collega e amico Jannik Sinner, senza entrare in dettagli specifici. Le sue parole si sono concentrate sul modo in cui si approccia al tennis e alle sue caratteristiche tecniche.

Intervistato da Repubblica, Lorenzo Musetti ha sia parlato del suo modo di giocare a tennis, sia di Jannik Sinner. Musetti: “Il mio è un tennis antico, retrò come sono un po’ io”. Lei da bambino ha scelto. E il suo è un tennis speciale, unico: elegante, tecnicamente superbo. Ma la bellezza del gesto è solo fine a sé stessa? “Credo che nella vita non si possa fare a meno della bellezza. Deve essere una condizione dello spirito. Dicono che il mio sia un tennis “bello”: io preferisco definirlo “non moderno”. Il rovescio a una mano, certe variazioni imprevedibili nel gioco, ma — passatemi il termine — anche nel carattere: il mio è un tennis antico, retrò come sono un po’ io, e forse agli occhi di molti questo lo rende più affascinante.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Musetti: “Il mio è un tennis antico, retrò come sono un po’ io. Forse questo lo rende affascinante”

MUSETTI, che SFORTUNA con DJOKOVIC! Avanti 2-0, si deve ritirare | HIGHLIGHTS | AUSTRALIAN OPEN 2026

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