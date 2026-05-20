Ilary Blasi pronta alle nozze | Dicono che sono fredda ma anch' io provo dei sentimenti Bastian è il mio valore aggiunto

Ilary Blasi ha dichiarato di essere pronta a convolare a nozze, affermando di provare sentimenti nonostante si dica che sia fredda. Ha parlato del suo attuale compagno, definendolo il suo valore aggiunto. Nel frattempo, la coppia formata con un ex calciatore si avvicina alla conclusione del percorso legale di separazione, con le procedure in fase di definizione. La conduttrice ha espresso sentimenti sinceri riguardo alla relazione e alle prossime tappe.

Ilary Blasi e Francesco Totti si apprestano a diventare ex coniugi anche dal punto di vista burocratico. La data della prima udienza del divorzio - fissata per venerdì 22 maggio - rappresenta un altro tassello determinante per le nuove vite sentimentali della conduttrice e dell'ex capitano. 🔗 Leggi su Today.it

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