Museo di Casa Vasari | straordinariamente aperto in orario serale sabato 11 luglio

Sabato 11 luglio, il Museo di Casa Vasari ad Arezzo rimarrà aperto in orario serale dalle 19 alle 23.30. Durante la serata si svolgeranno visite guidate alle 20 e alle 22 e un concerto alle 21. L’apertura straordinaria si svolgerà senza interruzioni o altri eventi programmati, offrendo ai visitatori la possibilità di visitare il museo anche dopo l’orario usuale.

Arezzo, 10 luglio 2026 – Sabato 11 luglio 2026, ore 19.30 -23.30. Visite guidate ore 20 e 22. Concerto ore 21. Il Museo di Casa Vasari ad Arezzo sarà straordinariamente aperto in orario serale sabato 11 luglio dalle 19.30 alle 23.30 con due visite guidate gratuite a cura dello staff alle 20 e alle 22. Una nuova opportunità per cittadini e turisti di conoscere la dimora di Giorgio Vasari non solo come casa d’artista, ma come uno dei più significativi esempi di residenza rinascimentale giunta fino a noi, dove decorazione, collezioni e architettura restituiscono il progetto culturale di uno dei maggiori protagonisti del Cinquecento. L’apertura... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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