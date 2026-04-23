Case della Memoria boom di visite | il Museo Casa Don Bosco riapre straordinariamente e gratuitamente per il weekend

Il Museo Casa Don Bosco riapre eccezionalmente e senza costi per il fine settimana, in seguito a un aumento delle visite registrato nel recente passato. Lo scorso weekend, in tutta Italia, le dimore storiche hanno attirato più di 35.000 visitatori. Per il 25 e 26 aprile 2026 si svolgono nuovamente le Giornate Internazionali delle Case della Memoria, con un’alta partecipazione prevista.

Dopo lo straordinario successo del fine settimana scorso, che ha visto oltre 35mila visitatori affollare le dimore storiche in tutta Italia, tornano sabato 25 e domenica 26 aprile 2026 le Giornate Internazionali delle Case della Memoria. A Torino, visto l'elevato numero di richieste e.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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