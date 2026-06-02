Il museo dedicato a Mitoraj sarà aperto al pubblico sabato, con un’inaugurazione di sei ore. Durante l’evento, si sono registrate circa settecento presenze, tra cui il ministro della Cultura. La cerimonia ha coinvolto numerosi ospiti e appassionati di arte. L'apertura del museo è stata preceduta da un’ampia campagna promozionale e si inserisce nel progetto di valorizzazione culturale della zona. La struttura ospita una vasta collezione di opere dell’artista e sarà accessibile a visitatori di tutte le età.

PIETRASANTA (Lucca) Sei ore di inaugurazione, settecento presenze a partire dal ministro della cultura Alessandro Giuli, diciassette milioni di euro di investimento e i riflettori del mondo su una delle strutture più attese nel panorama dell’arte nazionale e internazionale, nonché tributo a Igor Mitoraj, tra i protagonisti dell’arte contemporanea. I granelli della clessidra hanno cominciato a cadere una dozzina d’anni fa e tra quattro giorni il ciclo sarà completato. Così sabato aprirà i battenti il Museo Mitoraj, una delle sfide più grandi di Pietrasanta, meglio nota come la Piccola Atene della Versilia. La location è quella dell’ex mercato coperto di via Oberdan, di cui sono stati conservati gli elementi in marmo come naturale connessione tra passato e futuro, e dove sabato la nuova creatura sarà visibile dalle 17 alle 23. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si svela il museo Mitoraj. Sabato sarà aperto a tutti

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