Muore travolto da un macchinario | Basta stragi è tutto inaccettabile
Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un macchinario utilizzato per il livellamento del calcestruzzo mentre stava operando. La tragedia si è verificata in Toscana e rappresenta un altro incidente mortale sul lavoro. La vittima è stata schiacciata dal macchinario durante le operazioni di manovra. La notizia ha suscitato reazioni di condanna e richieste di maggiore sicurezza sul luogo di lavoro.
di Stefano Brogioni FIRENZE Muore schiacciato dalla macchina per il livellamento del calcestruzzo che stava manovrando. Ancora una morte bianca, ancora un dramma sul lavoro in Toscana. E’ successo ieri all’alba all’Osmannoro, cuore operativo della Piana tra Firenze e Prato nel Comune di Sesto: la vittima, di origine rumene, si chiamava Cornel Teslaru Titi, 48 anni, lavorava per una ditta di pavimentazione di Treviso e abitava, con la moglie e due figli, a San Martino di Lupari, in provincia di Padova. L’incidente è avvenuto prestissimo, prima delle sei. L’operaio, soccorso da due ambulanze, è morto durante il trasporto all’ospedale di Careggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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