Muore travolto da un macchinario | Basta stragi è tutto inaccettabile

Notizia in breve

Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un macchinario utilizzato per il livellamento del calcestruzzo mentre stava operando. La tragedia si è verificata in Toscana e rappresenta un altro incidente mortale sul lavoro. La vittima è stata schiacciata dal macchinario durante le operazioni di manovra. La notizia ha suscitato reazioni di condanna e richieste di maggiore sicurezza sul luogo di lavoro.