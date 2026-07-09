Sesto Fiorentino | muore operaio travolto da macchinario in un cantiere

Un operaio di 48 anni è morto oggi in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere in via Lucchese, a Sesto Fiorentino. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è stato travolto da un macchinario. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’operaio è deceduto poco dopo. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente, che si è verificato nel corso di una giornata di lavoro.

SESTO FIORENTINO (FIRENZE) – Incidente mortale sul lavoro in Toscana oggi, 9 luglio 2026. Un operaio di 48 anni ha perso la vita in un cantiere in via Lucchese a Sesto Fiorentino (Firenze). L’operaio sarebbe stato colpito da un macchinario, ma la dinamica dell’incidente è ancora in fase adi accertamento. I soccorsi sono stati immediati, ma l’uomo è morto durante il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti la polizia scientifica, la Squadra mobile e gli operatori del Pissl (Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) del Dipartimento della prevenzione dell’Asl Toscana centro. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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