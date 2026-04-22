Ancona regina delle multe | 5,2 milioni incassati nel 2025

Nel 2025, Ancona ha registrato un totale di 5,2 milioni di euro provenienti da multe e sanzioni legate alle violazioni del codice della strada. La cifra rende la città la più severa tra le Marche in termini di entrate derivanti da sanzioni amministrative. I dati sono stati comunicati dalle autorità locali, che hanno monitorato le violazioni commesse nel territorio durante tutto l’anno.

Ancona si conferma la capitale delle sanzioni stradali nelle Marche, avendo registrato nel corso del 2025 incassi per 5,2 milioni di euro derivanti da multe e violazioni del codice della strada. Questo dato posiziona il capoluogo dorico al vertice della classifica regionale per proventi da sanzioni, superando nettamente tutti gli altri centri urbani della regione. L’analisi dei flussi economici legati alle infrazioni, basata sulle rilevazioni del sistema Siope, dipinge un quadro dettagliato del fenomeno in tutta l’area marchigiana. Se si considerano i soli capoluoghi di provincia, le entrate totali dichiarate per l’anno 2025 hanno superato la soglia degli 11,6 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ancona regina delle multe: 5,2 milioni incassati nel 2025 Notizie correlate Leggi anche: Multe stradali, Bari regina dei verbali: nel 2025 incassati quasi 11 milioni di euro Multe: ad Arezzo incassati 4,8 milioni nel 2025Arezzo, 10 aprile 2026 – Con 73,3 milioni di euro è Firenze il comune della Toscana che nel 2025 ha registrato i maggiori proventi da multe e... Altri aggiornamenti Autovelox in via I Maggio ad Ancona, una insolita pioggia di multe. La protesta: «Il Comune deve fare cassa»ANCONA - Pietà? Per chi supera i limiti di velocità, nessuna. Come lo zelante pizzardone Celletti nel Vigile di Alberto Sordi, l’autovelox di via I Maggio non fa (più?) sconti a nessuno. Né al sindaco ... corriereadriatico.it Ancona, i cantieri spengono due autovelox: meno multe su Asse e via FlaminiaANCONA - «Da qui alle prossime settimane». È questo l’orizzonte temporale fissato dal vicesindaco Giovanni Zinni per lo spegnimento temporaneo (almeno per tutto il 2026) di due dei cinque autovelox ... corriereadriatico.it