Mps Intesa insiste | offerta concreta | Noi garantiamo gli asset del Paese
Intesa Sanpaolo ha ribadito la propria offerta per l'acquisto di una quota di Monte dei Paschi di Siena, dichiarando di garantire gli asset del Paese. Il consigliere delegato e CEO dell’istituto ha sottolineato che l’offerta è concreta e che l’obiettivo è salvaguardare le attività e le risorse della banca toscana. La posizione di Intesa è stata comunicata durante un evento a Torino.
di Antonio Troise Carlo Messina, consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo, sceglie Torino per ribadire la linea dell’istituto su Monte dei Paschi di Siena: l’offerta lanciata insieme a Unipol è un’operazione di mercato, un progetto capace di garantire la tutela degli asset strategici nazionali, la stabilità del sistema e il radicamento nei territori. L’occasione è la presentazione di "Scelte Future", il programma sperimentale da 10 milioni di euro promosso con Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Ufficio Pio per sostenere l’accesso all’istruzione superiore di 2mila bambini appartenenti a famiglie a basso reddito. Ma il tema del giorno resta inevitabilmente il futuro di Mps. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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