Mps Intesa insiste | offerta concreta | Noi garantiamo gli asset del Paese

Notizia in breve

Intesa Sanpaolo ha ribadito la propria offerta per l'acquisto di una quota di Monte dei Paschi di Siena, dichiarando di garantire gli asset del Paese. Il consigliere delegato e CEO dell’istituto ha sottolineato che l’offerta è concreta e che l’obiettivo è salvaguardare le attività e le risorse della banca toscana. La posizione di Intesa è stata comunicata durante un evento a Torino.