Intesa Sanpaolo ha fatto un’offerta per acquistare MPS

Intesa Sanpaolo ha presentato un’offerta per acquistare MPS. La proposta si inserisce in un contesto di operazioni tra diverse banche e assicurazioni, tra cui Unipol e Generali. L’operazione riguarda il settore bancario e si inserisce in un quadro di consolidamento. La proposta è stata consegnata alle autorità competenti e sarà oggetto di valutazioni. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa sui dettagli dell’offerta o sui tempi di eventuale accordo.

È un nuovo e grosso sviluppo nel “risiko bancario”, in cui sono coinvolti anche Unipol, Generali, BPER Banca e Banco BPM Intesa Sanpaolo ha presentato un’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio (OPAS) da 30,6 miliardi di euro per il gruppo bancario MPS (Monte dei Paschi di Siena), in piccola misura ancora partecipato dallo Stato italiano attraverso il ministero dell’Economia. Un’OPAS è un’operazione finanziaria con cui un soggetto dichiara pubblicamente di voler acquistare le azioni di una società quotata in borsa, offrendo in cambio ai soci sia una somma di denaro sia azioni in cambio di azioni. Se l’operazione riuscisse, Intesa Sanpaolo diventerebbe il secondo gruppo bancario di tutta Europa per valore in borsa, nell’ennesimo stravolgimento dell’assetto bancario italiano ed europeo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Intesa lancia un'offerta con Unipol e Bper su Mps, Borse europee nervose tra timori AI e MO

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