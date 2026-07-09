Mps | Messina ‘nostra offerta concreta avanti finché si crea valore per nostri azionisti' **

Un rappresentante di un gruppo ha dichiarato che la propria offerta per Montepaschi di Siena è concreta e rivolta esclusivamente agli azionisti, senza motivazioni di potere. Ha aggiunto che continueranno finché l'offerta crea valore per gli azionisti. La comunicazione è stata fatta a Torino, il 9 luglio.

Torino, 9 lug. - (Adnkronos) - “Sono convinto che la nostra è un'offerta di mercato, concreta: non c'è nessuna logica di potere, è un'offerta rivolta agli azionisti di Montepaschi di Siena. Se ne riceveranno una migliore noi andremo avanti fino a che potremo creare valore per i nostri azionisti se no saranno altri che faranno l'operazione”. Cosi' il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, a margine di un evento a Torino con la Fondazione Compagnia di San Paolo a proposito dell'offerta su Mps. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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