mps intesa garante del risparmio

Intesa Sanpaolo ha annunciato di essere il garante del risparmio, sottolineando di aver realizzato un’operazione di mercato nel Paese. Un rappresentante ha dichiarato di essere un uomo di mercato e di aver agito per garantire l’indipendenza e la sicurezza nazionale degli asset strategici italiani, affermando che solo le istituzioni italiane possono svolgere questo ruolo, escludendo francesi e tedeschi.

«Mi sento un uomo di mercato e ho fatto finalmente in questo Paese un'operazione di mercato. Sono anche un italiano, quindi penso che sia importante guardare chi può garantire realmente l'indipendenza e la sicurezza nazionale degli asset strategici dell'Italia e possiamo essere solo noi, certamente non i francesi o i tedeschi». Il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha risposto così ieri a Il Giornale sul futuro dell'offerta da 30,6 miliardi lanciata su Mps. Il riferimento implicito è alle possibili mosse del fronte Banco Bpm-Credit Agricole e Unicredit-Commerzbank rispetto ai quali l'offerta di Intesa è «di mercato, concreta, non c'è alcuna logica di potere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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