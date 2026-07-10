Mps Intesa garante del risparmio
Intesa Sanpaolo ha annunciato di essere il garante del risparmio, sottolineando di aver realizzato un’operazione di mercato nel Paese. Un rappresentante ha dichiarato di essere un uomo di mercato e di aver agito per garantire l’indipendenza e la sicurezza nazionale degli asset strategici italiani, affermando che solo le istituzioni italiane possono svolgere questo ruolo, escludendo francesi e tedeschi.
«Mi sento un uomo di mercato e ho fatto finalmente in questo Paese un'operazione di mercato. Sono anche un italiano, quindi penso che sia importante guardare chi può garantire realmente l'indipendenza e la sicurezza nazionale degli asset strategici dell'Italia e possiamo essere solo noi, certamente non i francesi o i tedeschi». Il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha risposto così ieri a Il Giornale sul futuro dell'offerta da 30,6 miliardi lanciata su Mps. Il riferimento implicito è alle possibili mosse del fronte Banco Bpm-Credit Agricole e Unicredit-Commerzbank rispetto ai quali l'offerta di Intesa è «di mercato, concreta, non c'è alcuna logica di potere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Notizie e thread social correlati
Intesa e Unipol piombano su Mps: banche più solide e risparmio più protetto, con UniCredit protagonisti in EuropaUnipol e Intesa hanno annunciato un'Offerta pubblica di acquisto e scambio su Mps, con un premio del 12,5% rispetto al prezzo di mercato e del 17,5%...
Il risveglio del gigante: Intesa, 30 miliardi per scalare MpsIntesa Sanpaolo ha annunciato di voler investire 30 miliardi di euro per acquisire Mps.
Temi più discussi: Mps, Intesa garante del risparmio; Mps al bivio, Intesa prepara la mossa decisiva; Estate calda, risiko bancario in ebollizione: Intesa accelera, MPS al bivio e Generali resta il nodo.
Estate calda, risiko bancario in ebollizione: Intesa accelera, MPS al bivio e Generali resta il nodo(Teleborsa) - L'estate entra nel vivo e con essa si riaccende anche il risiko bancario italiano. Al centro della partita c'è ancora Monte dei Paschi di Siena, diventata il crocevia delle grandi manovr ... finanza.repubblica.it
Mps-Generali, spunta il piano alternativo a IntesaMps e Generali starebbero ragionando su un possibile asse alternativo a Intesa Sanpaolo, ma il nodo regolatorio frena l’ipotesi. businesspeople.it