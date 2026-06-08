Unipol e Intesa hanno annunciato un'Offerta pubblica di acquisto e scambio su Mps, con un premio del 12,5% rispetto al prezzo di mercato e del 17,5% rispetto alla media degli ultimi sei mesi. L’intervento mira a rafforzare la solidità delle banche e a tutelare i risparmi dei clienti. Dopo la proposta di Bpm di uno scambio alla pari, l’ad di Intesa ha comunicato l’offerta, che include anche l’adesione di UniCredit nelle operazioni europee.

Poco più di una pausa dopo l’Opa di Montepaschi su Mediobanca, ed ecco cheil risico bancario riprende con vigoree con un’operazione di consolidamento del sistema bancario quale è da sempre auspicata dei vari governi. L’offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) lanciata daIntesa-Sanpaolo su MPSsi annuncia come la mossa del cavallo in grado di imprimere una svolta nel riassetto del sistema bancario. La decisione presa dall’amministratore delegato Carlo Messina, di intesa con l’amministratore delegato di Unipol, Carlo Cimbri,non è un fulmine a ciel sereno come potrebbe sembrare. È assai verosimile che prima di lanciare l’OpasCarlo Messina abbia interloquito con il governo e il ministro dell’economia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Intesa e Unipol piombano su Mps: banche più solide e risparmio più protetto, con UniCredit protagonisti in Europa

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