Intesa Sanpaolo ha annunciato di voler investire 30 miliardi di euro per acquisire Mps. La banca ha comunicato l’intenzione di rafforzare la propria presenza nel settore bancario, puntando a scalare nel mercato. La decisione arriva in un momento di grande attivismo nel settore finanziario, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione attraverso questa operazione.

Il gigante si è svegliato: Intesa Sanpaolo ha osservato la partita aperta delle “signorie” finanziarie tra 2025 e 2026 fino alla sera di ieri quando, poco dopo l’apertura di un dialogo diretto tra Banco Bpm e Monte dei Paschi di Siena per una fusione paritaria volta a creare un “Terzo Polo” di sistema, ha rotto gli indugi deliberando un’ offerta pubblica d’acquisto da 30,9 miliardi di euro proprio per Mps. Banca che negli ultimi due anni è stata protagonista di molte rivoluzioni e ora si trova nel mirino del primo gruppo italiano. Le manovre di Intesa. Intesa Sanpaolo risponde in patria alle manovre della rivale Unicredit, attiva in Europa... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il risveglio del gigante: Intesa, 30 miliardi per scalare Mps

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