Mozambico i vescovi da Papa Leone XIV dopo l' uccisione di monsignor Osório

Un mese dopo l’uccisione di monsignor Osório Afonso, vescovo di Quelimane, i vescovi del Mozambico hanno incontrato il Papa. L’omicidio è avvenuto nella sua residenza, senza che siano state rese note le motivazioni o i sospettati. La chiesa locale ha espresso dolore e preoccupazione per l’accaduto, chiedendo giustizia e sicurezza per i religiosi. L’evento ha suscitato attenzione internazionale e ha portato a un dialogo tra le autorità e la comunità ecclesiastica.

Padre Bernardo Suate – Città del Vaticano A un mese dalla morte di monsignor Osório Afonso, il vescovo di Quelimane assassinato nella sua residenza, il presidente della Conferenza episcopale del Mozambico (CEM), monsignor Inácio Saure, il vicepresidente, monsignor João Carlos, e l'arcivescovo emerito di Beira, monsignor Claudio Dalla Zuanna, hanno incontrato Papa Leone XIV e diversi organismi della Santa Sede. In un'intervista, i vescovi hanno riferito ceh il Santo Padre ha manifestato la propria vicinanza e solidarietà non solo attraverso quanto ha scritto o dichiarato pubblicamente ma anche «per ciò che abbiamo percepito durante l'incontro con il Santo Padre: ci siamo resi conto che conosce molto bene la realtà che stiamo vivendo in Mozambico». 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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