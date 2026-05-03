Papa Leone XIV ha ordinato 4 nuovi vescovi ausiliari per Roma

Nella Basilica di San Giovanni in Laterano, il Papa ha presieduto la cerimonia di ordinazione di quattro nuovi vescovi ausiliari destinati alla Diocesi di Roma. L'evento rappresenta un momento importante per la guida pastorale della diocesi, con la nomina di nuovi prelati che si affiancheranno alle strutture esistenti. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle consuete procedure ecclesiastiche, coinvolgendo i principali componenti della gerarchia religiosa locale.

Nella Basilica di San Giovanni in Laterano, Leone XIV ha ordinato quattro nuovi vescovi ausiliari per la Diocesi di Roma, segnando un passaggio significativo nella guida pastorale della diocesi del Papa. Si tratta di Stefano Sparapani, Alessandro Zenobbi, Andrea Carlevale e Marco Valenti, tutti.🔗 Leggi su Romatoday.it

Quattro nuovi vescovi ausiliari per Roma

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