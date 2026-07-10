Durante la prima notte di sorveglianza dei tutor tra Trastevere e piazza Bologna, due episodi di violenza sono stati segnalati. A piazza dell’Immacolata, due giovani somali di 20 e 22 anni sono stati feriti con coltellate al volto e alla schiena e sono stati soccorsi in ospedale. A San Lorenzo, un ragazzo è stato sfregiato da teppisti. La polizia ha riferito che entrambe le vittime hanno detto di essere state circondate e aggredite da gruppi di circa dieci persone, poi fuggite.

Coltellate a due ragazzi somali a piazza dell’Immacolata, a San Lorenzo, con le vittime - di 20 e 22 anni - medicate in ospedale al volto e alla schiena, che alla polizia hanno raccontato di essere state «circondate e aggredite da dieci giovani poi fuggiti». Un ubriaco di 36 anni - di Haiti -, con un tasso alcolemico quasi sette volte oltre quello consentito per mettersi alla guida, che a piazza del Gesù, in pieno centro, a piedi, ha dapprima tentato di colpire i passanti con un monopattino e se l’è quindi presa con una pattuglia di vigili urbani. E in poche ore i carabinieri hanno arrestato sette persone per reati vari a Roma nord, anche attorno a Ponte Milvio dove è stato catturato un pusher con sessanta dosi di cocaina e crack. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Movida, la prima notte dei tutor fra Trastevere e piazza Bologna. A San Lorenzo ragazzo sfregiato dai teppisti

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