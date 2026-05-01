Dal 1 maggio orario estivo ZTL notturne di Trastevere e San Lorenzo

A partire dal 1 maggio, entra in vigore l’orario estivo per le ZTL notturne di Trastevere e San Lorenzo. La modifica prevede l’estensione del periodo di funzionamento delle aree a traffico limitato, che erano già attive nelle notti precedenti. La decisione riguarda le zone centrali della città, dove le restrizioni si applicano durante le ore serali e notturne. La gestione delle ZTL è affidata alle autorità comunali.

Da oggi 1 maggio, scatta l’orario estivo per le due Ztl notturne di Trastevere e San Lorenzo e si estende il periodo di funzionamento. Dal Primo maggio e sino a ottobre, le due Ztl notturne sono chiuse ai non autorizzati dal mercoledì al sabato, anche nei festivi. Invariato l’orario di funzionamento dei varchi, dalle 21.30 alle 3. Le altre due Ztl notturne di Centro e Testaccio mantengono invece l’orario del resto dell’anno: il venerdì e il sabato dalle 23 alle 3, ma esclusi i festivi. Nel mese di agosto, le Zone a traffico limitato notturne non sono in funzione. Testata giornalistica Registrata con iscrizione Tribunale di Roma n. 482009 del 12022009, Partita IVA: 05904061008 Edito da XAOS.🔗 Leggi su Funweek.it

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