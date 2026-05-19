San Giuliano | nuovi tutor in strada per gestire degrado e movida

A San Giuliano sono stati individuati nuovi tutor che pattuglieranno le strade principali, come via Roma e Serenella, per monitorare la situazione legata al degrado e alla movida. Gli operatori saranno presenti nelle zone più frequentate per intervenire su schiamazzi e rifiuti, senza applicare sanzioni, ma con l’obiettivo di mantenere ordine e decoro pubblico. La presenza costante mira a favorire un ambiente più controllato e più sicuro nelle aree di interesse.

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