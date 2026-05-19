San Giuliano | nuovi tutor in strada per gestire degrado e movida
A San Giuliano sono stati individuati nuovi tutor che pattuglieranno le strade principali, come via Roma e Serenella, per monitorare la situazione legata al degrado e alla movida. Gli operatori saranno presenti nelle zone più frequentate per intervenire su schiamazzi e rifiuti, senza applicare sanzioni, ma con l’obiettivo di mantenere ordine e decoro pubblico. La presenza costante mira a favorire un ambiente più controllato e più sicuro nelle aree di interesse.
?? Punti chiave Chi saranno i nuovi addetti che pattuglieranno via Roma e Serenella? Come interverranno gli operatori per gestire schiamazzi e rifiuti senza sanzioni? Dove si concentreranno i turni di sorveglianza durante il fine settimana? Quali criteri decideranno se questo modello diventerà una realtà permanente??? In Breve L'assessore Daniele Castelgrande affianca il sindaco Marco Segala nel progetto sperimentale. Presidio attivo da martedì a giovedì dalle 15:00 alle 20:00. Turni nel wee . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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