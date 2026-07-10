Mourinho | Sono qui a lavorare per il Real Madrid per me è come una missione

Da ilnapolista.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jose Mourinho ha condiviso su Instagram una foto in tenuta da allenamento, segnando il suo ritorno sulla panchina del club. È il primo gesto pubblico dopo aver ripreso il ruolo di allenatore, definendo il suo impegno come una vera e propria missione. La foto mostra Mourinho in piedi nel centro del campo, con il logo della squadra ben visibile sulla maglietta.

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Josè Mourinho sta vivendo i suoi primi giorni da quando è tornato sulla panchina del Real Madrid e ha pubblicato su Instagram la sua prima immagine con la divisa ufficiale d’allenamento. Il tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Real Madrid Tv. Mourinho: “Ho già lavorato molto a distanza con il Real Madrid, non inizia tutto oggi”. Mourinho si è mostrato sin da subito desideroso di iniziare a lavorare con i suoi nuovi giocatori: “ Stiamo lavorando molto. Non è che io arrivi qui oggi e tutto ha inizio. Abbiamo lavorato molto per tanto tempo con la struttura del club a diversi livelli. Oggi si può lavorare senza essere lì perché la tecnologia ci aiuta molto e oggi è stato controllato tutto ciò che è stato fatto e ciò che dobbiamo ancora fare “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Mourinho: “Sono qui a lavorare per il Real Madrid, per me è come una missione”
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Jose Mourinho & His Coaching Staff Arrived at Madrid Training Complex Ahead of Pre-season.

Video Jose Mourinho & His Coaching Staff Arrived at Madrid Training Complex Ahead of Pre-season.

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