Mourinho frena le voci | Nessun contatto con il Real Madrid Sono solo speculazioni

L'allenatore ha dichiarato di non aver avuto alcun contatto con il Real Madrid, respingendo le voci di incontri o richieste ufficiali. Ha precisato che eventuali discussioni in merito si svolgerebbero solo al termine della stagione in corso. Le sue parole arrivano dopo settimane di rumors che lo vedevano vicino al club spagnolo, ma lui ha confermato di non essere stato coinvolto in trattative o incontri ufficiali con la società.

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