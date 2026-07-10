MotoGP Sachsenring | vola Marc Marquez gli orari delle qualifiche

Notizia in breve

Nel venerdì del Gran Premio di Germania, Marc Marquez ha ottenuto il miglior tempo nelle pre-qualifiche sul circuito del Sachsenring. La sua prestazione si distingue nettamente, consolidando la sua posizione come il pilota più veloce della giornata. La sessione si è conclusa con il record personale di Marquez, che ha battuto tutti gli altri concorrenti. Gli orari delle qualifiche ufficiali sono stati comunicati e si svolgeranno nel pomeriggio.