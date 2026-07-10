MotoGP Sachsenring | vola Marc Marquez gli orari delle qualifiche
Nel venerdì del Gran Premio di Germania, Marc Marquez ha ottenuto il miglior tempo nelle pre-qualifiche sul circuito del Sachsenring. La sua prestazione si distingue nettamente, consolidando la sua posizione come il pilota più veloce della giornata. La sessione si è conclusa con il record personale di Marquez, che ha battuto tutti gli altri concorrenti. Gli orari delle qualifiche ufficiali sono stati comunicati e si svolgeranno nel pomeriggio.
Marc Marquez domina il venerdì al Sachsenring siglando il miglior tempo assoluto nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Germania 2026. E’ la sua pista preferita, e si vede, Marc Marquez vola in Germania. Il pilota iberico della Ducati blocca il cronometro a 1’19"394, confermando il ruolo di grande favorito per l’intero fine settimana in Sassonia. Raul Fernandez chiude in 2a piazza staccato di 166 millesimi con l’Aprilia Trackhouse, mentre il nostro Fabio Di Giannantonio agguanta un’ottima 3a posizione a 280 millesimi sulla moto del team VR46. 4° tempo per Alex Marquez, abile a ritrovare il ritmo dopo il brutto incidente di Montmelò. Guadagnano l’accesso in Q2 anche Jack Miller, Ai Ogura e le 2 Aprilia ufficiali di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, staccati di circa 6 decimi dal leader. 🔗 Leggi su Sportface.it
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