MotoGP risultati e classifica pre-qualifiche GP Germania 2026 | Marquez padrone Bezzecchi davanti a Martin Bagnaia in Q1

Nelle pre-qualifiche del GP di Germania 2026, Marc Marquez ha registrato il miglior tempo. Bezzecchi si è posizionato davanti a Martin, mentre Bagnaia si è qualificato in Q1. La sessione si è svolta sul circuito del Sachsenring, con i piloti che hanno cercato di ottenere la miglior posizione per le qualifiche ufficiali. La classifica di queste prove determina l’accesso diretto alla fase successiva delle qualifiche.

Marc Marquez ha firmato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP di Germani a, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Sachsenring. Il fuoriclasse spagnolo si è presentato con tutti i favori del pronostico su uno dei suoi tracciati prediletti e ha stampato un perentorio 1:19.394 in sella alla Ducati ufficiale, precedendo di 166 millesimi la Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e di 0.280 la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Pomeriggio complesso per le Aprilia ufficiali: Marco Bezzecchi ha chiuso in settima piazza a 0.602 dalla vetta, precedendo di quindici millesimi il compagno di squadra Jorge Martin, nuovo leader del Mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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