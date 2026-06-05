Pedro Acosta ha segnato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP di Ungheria 2026, sul circuito di Balaton Park. Bezzecchi si è posizionato davanti a Marquez e Martin, mentre Bagnaia si è fermato al Q1. La sessione di pre-qualifiche ha determinato la classifica di partenza, con Acosta in testa e gli altri piloti che cercano di qualificarsi per la fase successiva. Nessun altro dettaglio è stato comunicato.

Pedro Acosta ha firmato il miglior tempo nelle prove (pre-qualifiche) del GP di Ungheria 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Balaton Park. Il pilota della KTM ha stampato un perentorio 1:36.827 e ha distaccato di 0.413 un tonico Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), poi a seguire la Aprilia clienti di Raul Fernandez e la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer. Marco Bezzecchi ha chiuso in sesta posizione a 0.675 dalla vetta: il leader del Mondiale, reduce dal grandioso fine settimana del Mugello, è riuscito a lasciarsi alle spalle la Ducati di Marc Marquez (settimo a 0.733) e, soprattutto, il compagno di squadra Jorge Martin (nono a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, GP Ungheria 2026: risultati e classifica pre-qualifiche. Bezzecchi davanti a Marquez e Martin, Bagnaia al Q1

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