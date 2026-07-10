motogp red bull rinnova con ktm

Red Bull continuerà a essere lo sponsor del team KTM nella MotoGP anche dal 2027, in vista dell’entrata in vigore del nuovo regolamento tecnico. L’accordo è stato ufficializzato e durerà almeno fino alla fine del prossimo ciclo. La partnership tra il marchio energetico e il team austriaco si prolunga, mantenendo la presenza del logo nel campionato mondiale di motociclismo.

Red Bull sarà ancora lo sponsor del team Ktm per le prossime stagioni della MotoGP. L'accordo è stato rinnovato a partire dal 2027 con l'inizio del nuovo regolamento tecnico. “Red Bull e KTM sono un binomio perfetto. È una partnership straordinaria che dura da molto tempo e va ben oltre i semplici colori delle moto: Red Bull ci sostiene in tanti modi, sia in pista che dietro le quinte. Si tratta di una collaborazione importante; in fabbrica siamo tutti felicissimi di poter continuare a portare questo ‘spettacolo’ austriaco nel mondo delle corse e, in particolare, in MotoGP. Vogliamo ringraziare di cuore tutte le persone che contribuiscono a far proseguire questa storia. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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