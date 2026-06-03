In Piazza Municipio la finale di Red Bull King d’O Rione e la National Final di Red Bull Dance Your Style

Notizia in breve

Il 6 e 7 giugno in Piazza Municipio si terranno due eventi di Red Bull dedicati al freestyle urbano. Sabato 6 giugno si svolgerà la finale di Red Bull King D’O Rione, un torneo di calcio di strada. La domenica sarà la volta della finale nazionale di Red Bull Dance Your Style, competizione di danza urbana. Entrambi gli eventi coinvolgeranno artisti e talenti italiani, portando in città spettacoli e competizioni.