In Piazza Municipio la finale di Red Bull King d’O Rione e la National Final di Red Bull Dance Your Style
Il 6 e 7 giugno in Piazza Municipio si terranno due eventi di Red Bull dedicati al freestyle urbano. Sabato 6 giugno si svolgerà la finale di Red Bull King D’O Rione, un torneo di calcio di strada. La domenica sarà la volta della finale nazionale di Red Bull Dance Your Style, competizione di danza urbana. Entrambi gli eventi coinvolgeranno artisti e talenti italiani, portando in città spettacoli e competizioni.
Il 6 e 7 giugno Piazza Municipio diventerà il cuore pulsante del freestyle con due eventi firmati Red Bull che porteranno in città alcuni tra i migliori talenti italiani della scena urban: sabato 6 giugno andrà in scena la finale di Red Bull King D’O Rione, il torneo di calcio di strada dedicato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Boston City Hall plaza ready for Red Bull Heavy Metal finals
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Qualcuno ha il Mod del Municipio Upgradabile? (Potrei fornire la mia email se hai il file) reddit