MotoGP orari qualifiche e Sprint Race GP Francia 2026 | programma di domani tv streaming guida TV8 e Sky

Domani, sabato 9 maggio, il circuito di Le Mans ospiterà le sessioni di qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio di Francia 2026, quinto appuntamento della stagione del Motomondiale. L’evento si svolgerà sul circuito di Bugatti e sarà trasmesso in diretta su TV8 e Sky, con orari ancora da definire. La giornata prevede le prove ufficiali e la gara sprint, che determineranno la griglia di partenza della gara principale.

Domani, sabato 9 maggio, il circuito Bugatti di Le Mans ospiterà le qualifiche e la Sprint del Gran Premio di Francia 2026, valevole come quinto appuntamento stagionale del Motomondiale. Fari puntati in MotoGP sulla corsa al titolo che coinvolge per il momento Aprilia e Ducati, con almeno cinque o sei piloti che possono ambire al bersaglio grosso. La Casa di Noale occupa le prime due posizioni della classifica generale dopo quattro round, con Marco Bezzecchi leader a +11 sul compagno di squadra spagnolo Jorge Martin e soprattutto a +44 sul campione in carica Marc Marquez, adesso addirittura quinto dietro anche all’altro ducatista Fabio Di Giannantonio e alla KTM di un grande Pedro Acosta (costretto a guidare una moto inferiore a quasi tutti gli altri top rider in griglia).🔗 Leggi su Oasport.it

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