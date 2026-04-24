MotoGP orari qualifiche e Sprint Race GP Spagna 2026 | programma di domani tv streaming guida TV8 e Sky

Domani a Jerez de la Frontera si terranno le qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio di Spagna 2026, quarta tappa del Campionato del Mondo MotoGP. La manifestazione si svolge dopo quasi un mese di pausa e rappresenta il primo momento di grande attività sul circuito. Gli orari delle sessioni e le modalità di visione in TV e streaming sono state comunicate dagli organizzatori.

Domani si comincerà a fare veramente sul serio in quel di Jerez de la Frontera con le qualifiche e la Sprint del Gran Premio di Spagna 2026, quarta tappa stagionale del Mondiale MotoGP che arriva dopo una sosta di quasi un mese. Nella giornata di sabato 25 aprile sul circuito andaluso intitolato ad Angel Nieto andrà in scena la battaglia rovente per la pole position e nel pomeriggio verranno assegnati i primi punti iridati del weekend. La Sprint, in programma sulla distanza ridotta dei 12 giri, metterà in palio infatti un massimo di 12 punti per il campionato e fornirà sicuramente delle indicazioni importanti in vista della gara domenicale....🔗 Leggi su Oasport.it

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