Oggi al Sachsenring si svolgono le prime sessioni di prove libere e le prequalifiche per il Gran Premio della Germania, undicesima tappa del Mondiale 2026. Le FP1 e le qualifiche si svolgono nel corso della giornata e sono valide per le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3. La programmazione delle sessioni è trasmessa in diretta su TV8 e Sky, con orari specifici per le prove libere e le qualifiche.

L’undicesima tappa stagionale del Motomondiale 2026, oggi, venerdì 10 luglio, per il GP della Germania, vedrà andare in scena al Sachsenring le FP1 e le prequalifiche valide per la prova del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3. Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio del venerdì del GP della Germania 2026, undicesima prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (solo FP1) e Sky Sport MotoGP, ed in diretta streaming su Sky Go e NOW. La Diretta Live testuale per le sessioni della Moto GP sarà fruibile su OA Sport. Non è prevista alcuna trasmissione in diretta o in differita su TV8 HD e tv8. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

© Oasport.it - MotoGP oggi in tv, GP Germania 2026: orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGP, GP Spagna: gli highlights della gara a Jerez

Notizie e thread social correlati

MotoGP, orari prove libere GP Germania 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e SkyDomani iniziano le prove libere del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento stagionale di MotoGP.

MotoGP oggi in tv, GP Catalogna 2026: orari prove libere, streaming, programma TV8 e SkyVenerdì 15 maggio si svolge la prima giornata di prove libere del GP di Catalogna, sesto appuntamento stagionale del Motomondiale 2026.

Temi più discussi: MotoGP GP Germania, dove vedere la gara sul circuito del Sachsenring: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP oggi in tv, GP Germania 2026: orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky; MotoGP al Sachsenring: tutti gli orari del GP Germania; MotoGP GP Germania, gli orari TV dell'undicesimo round stagionale.

MotoGP oggi in tv, GP Olanda 2026: orari warm-up e gara, streaming, differita TV8Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa di Assen per il Gran Premio d'Olanda, decimo round stagionale, in programma oggi, domenica 28 giugno, sul ... oasport.it

OGGI CI DIVERTIAMO! Alle 14 scatta il via del #DutchGP di #MotoGP, che vede Jorge Martin partire dalla pole, con Marco #Bezzecchi terzo, Pecco #Bagnaia quinto e Fabio di Giannantonio sesto. Occhio alle Trackhouse, ieri sono andate fortis - X x.com

Rider OK: Marco Bezzecchi in ospedale dopo essere uscito di pista nella gara MotoGP di Assen reddit

MotoGP, GP Assen 2026: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio d’Olanda in diretta TV e streamingOggi con le prove libere si apre il GP d'Olanda della MotoGP 2026 sul circuito di Assen: ecco gli orari TV di prove, qualifiche, Sprint Race e gara del ... fanpage.it