MotoGP orari prove libere GP Germania 2026 | programma di domani tv streaming guida TV8 e Sky

Domani iniziano le prove libere del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento stagionale di MotoGP. La mattina sarà dedicata alle prime sessioni di test, mentre nel pomeriggio si svolgeranno le pre-qualifiche, che determineranno quali piloti accederanno direttamente alla seconda fase di qualifiche evitando la Q1. Gli orari e la copertura tv sono disponibili su TV8 e Sky, con opzioni di streaming per seguire le sessioni in tempo reale.

Siamo pronti per alzare il sipario sul fine settimana del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento della stagione. Nella giornata di domani, infatti, si inizierà con le prime sessioni di prove libere, mentre nel pomeriggio si farà subito sul serio con le pre-qualifiche che andranno a definire i piloti che eviteranno la Q1. La Moto3 sarà la prima della fila alle ore 13.15, la Moto2 scatterà alle ore 14.05 mentre il piatto forte della classe regina avrà il proprio inizio alle ore 15.00. Si gareggerà sul tracciato del Sachsenring per una tappa che ci dirà molto a livello di classifica generale. La MotoGP arriva dalla tappa di Assen con Jorge Martin che ha preso il comando della classifica con 193 punti, superando Marco Bezzecchi (fermo a 186) reduce dalla spaventosa caduta nelle prime fasi della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

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