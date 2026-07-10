Oggi al Sachsenring si svolgono le prove libere e le prequalifiche del GP Germania 2026, valida per MotoGP, Moto2 e Moto3. Le sessioni delle FP1 e delle prequalifiche si tengono venerdì 10 luglio. La programmazione prevede orari specifici per ogni categoria. La gara si svolgerà nei prossimi giorni, ma oggi sono in programma le prime sessioni di qualificazione. Le prove sono trasmesse in streaming e in diretta televisiva.

L’undicesima tappa stagionale del Motomondiale 2026, oggi, venerdì 10 luglio, per il GP della Germania, vedrà andare in scena al Sachsenring le FP1 e le prequalifiche valide per la prova del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3. LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.45 E 15.00 Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio del venerdì del GP della Germania 2026, undicesima prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (solo FP1) e Sky Sport MotoGP, ed in diretta streaming su Sky Go e NOW. La Diretta Live testuale per le sessioni della Moto GP sarà fruibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

© Oasport.it - MotoGP oggi in tv, GP Germania 2026: orari prove libere, streaming, programma 10 luglio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGP, GP Spagna: gli highlights della gara a Jerez

Notizie e thread social correlati

MotoGP oggi in tv, GP Germania 2026: orari prove libere, streaming, programma TV8 e SkyOggi al Sachsenring si svolgono le prime sessioni di prove libere e le prequalifiche per il Gran Premio della Germania, undicesima tappa del Mondiale...

MotoGP, orari prove libere GP Germania 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e SkyDomani iniziano le prove libere del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento stagionale di MotoGP.

Temi più discussi: MotoGP GP Germania, dove vedere la gara sul circuito del Sachsenring: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP oggi in tv, GP Germania 2026: orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky; MotoGP al Sachsenring: tutti gli orari del GP Germania; MotoGP GP Germania, gli orari TV dell'undicesimo round stagionale.

MotoGP oggi in tv, GP Olanda 2026: orari warm-up e gara, streaming, differita TV8Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa di Assen per il Gran Premio d'Olanda, decimo round stagionale, in programma oggi, domenica 28 giugno, sul ... oasport.it

MotoGP, GP Germania 2026: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio del Sachsenring in diretta TV e streamingOggi con le prove libere si apre il GP di Germania della MotoGP 2026 al Sachsenring: ecco gli orari TV di prove, qualifiche, Sprint Race e gara dell'undicesimo ... fanpage.it

OGGI CI DIVERTIAMO! Alle 14 scatta il via del #DutchGP di #MotoGP, che vede Jorge Martin partire dalla pole, con Marco #Bezzecchi terzo, Pecco #Bagnaia quinto e Fabio di Giannantonio sesto. Occhio alle Trackhouse, ieri sono andate fortis - X x.com

Rider OK: Marco Bezzecchi in ospedale dopo essere uscito di pista nella gara MotoGP di Assen reddit