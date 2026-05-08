Zarco il più veloce nelle pre-qualifiche di Le Mans con la Honda Si salva Bezzecchi non Marc Marquez

Nel venerdì delle pre-qualifiche di Le Mans, Johann Zarco ha segnato il miglior tempo assoluto, facendo registrare il risultato più veloce tra i piloti in pista. Le sessioni si sono svolte sulla pista francese, valida per la quinta tappa del campionato mondiale MotoGP 2026. Bezzecchi si è salvato dalla eliminazione, mentre Marc Marquez non è riuscito a qualificarsi tra i primi.

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Johann Zarco piazza la zampata a sorpresa e chiude il venerdì di Le Mans davanti a tutti, realizzando il miglior riscontro cronometrico assoluto nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Francia 2026, valevole per la quinta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il padrone di casa transalpino del team LCR ha confermato di fatto i buoni segnali emersi in mattinata per la Honda, dimostrandosi veloce sul giro secco in una sessione dominata però dall’equilibrio. Sono meno di tre decimi a separare infatti il leader Zarco dal decimo classificato Pedro Acosta, a testimonianza di un impressionante livellamento delle prestazioni almeno nel time-attack sul circuito Bugatti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Zarco il più veloce nelle pre-qualifiche di Le Mans con la Honda. Si salva Bezzecchi, non Marc Marquez Notizie correlate Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Zarco velocissimo nelle pre-qualifiche, Marc Marquez e Bagnaia in scia. Bezzecchi fatica Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Zarco svetta nelle pre-qualifiche, Bagnaia e Bezzecchi in top-10. Marc Marquez in Q1! Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: MotoGP, i precedenti di Marc Marquez a Le Mans. Una storia divisa tra successi e cadute; Le interviste più belle dal giovedì di Le Mans; MotoGP e SBK 2026. Sorpresa: nel T4 di Balaton la Ducati Panigale V4 di Nicolò Bulega è più veloce della MotoGP di Marc Márquez! Guardate voi stessi!; Talking Points: Jerez è magica!. Zarco il più veloce nelle pre-qualifiche di Le Mans con la Honda. Si salva Bezzecchi, non Marc MarquezJohann Zarco piazza la zampata a sorpresa e chiude il venerdì di Le Mans davanti a tutti, realizzando il miglior riscontro cronometrico assoluto nelle ... oasport.it MotoGp Le Mans, Zarco il più veloce al venerdì. Marquez fuori dalla Q2Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net Luca è il migliore in una sessione che vede Di Giannantonio 4° e primo pilota Ducati in classifica. Marc Marquez 9°, lontano Bagnaia solo 18° - facebook.com facebook Marc Marquez verso Le Mans: "Cosa mi manca oggi Due decimi al giro..." #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #Marquez #Ducati #FrenchGP x.com