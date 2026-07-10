Jorge Martin ha dichiarato di aver dedicato una giornata intensa di lavoro durante le prove del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del campionato. Ha sottolineato l'importanza di aver raggiunto la Q2, un risultato che considera fondamentale per la sua prestazione. Martin ha anche precisato che ci sono ancora molte cose da migliorare e che continuerà a lavorare per ottimizzare la sua moto prima delle qualifiche ufficiali.

Jorge Martin sa perfettamente che avrà ancora molto da lavorare al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tortuoso tracciato del Sachsenring, infatti, il pilota del team Aprilia ufficiale si è fermato in ottava posizione, tenendo la top10 con le unghie e con i denti, dopo un venerdì non troppo brillante. Il miglior tempo delle pre-qualifiche è stato fissato da Marc Marquez in 1:19.394, con Raul Fernandez secondo a 166, terzo Di Giannantonio a 280, quarto Alex Marquez a 317 mentre è quinto Miller a 447. Sesto Ogura a 512 millesimi, settimo Bezzecchi a 602, ottavo Martin a 617, nono Acosta a 632 mentre completa la top10 Morbidelli a 638. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin: “Giornata di grande lavoro. Fondamentale aver raggiunto la Q2”

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