Jorge Martin ha affrontato una giornata complicata nel primo giorno di prove sul circuito di Barcellona, che ospita il Gran Premio di Catalogna. Durante le sessioni di prove libere, il pilota ha perso il controllo della moto in due occasioni, portandolo a cadere entrambe le volte. Queste cadute gli hanno impedito di accedere alla fase successiva delle qualifiche, fermandolo fuori dalla Q2. La giornata si è conclusa senza miglioramenti nelle prestazioni rispetto all'inizio.

Jorge Martin ha dovuto fare i conti con ben due cadute nella giornata che ha aperto il fine settimana dedicato al GP di Catalogna, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Barcellona. Il centauro spagnolo è scivolato a terra durante la prima sessione di prove libere mentre stava affrontando la curva 12: brutta scivolata e qualche rischio vista la ridotta via di fuga all’esterno, ma il centauro della Aprilia se l’è cavata con un leggero dolore al braccio. Il secondo errore è costato caro al Campione del Mondo 2024, finito a terra mentre stava cercato d i firmare il tempo nelle pre-qualifiche del pomeriggio: al momento del time-attack, infatti, il padrone di casa si trova fuori dalle prime dieci posizioni e quindi era chiamato a stampare un crono di rilievo per meritarsi l’accesso diretto al Q2 delle qualifiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Inizio difficile per Jorge Martin a Barcellona: due cadute in un giorno e fuori dalla Q2

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