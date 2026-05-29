Jorge Martin si è classificato ottavo nelle pre-qualifiche del Mugello durante il Gran Premio d’Italia 2026, settimo appuntamento del campionato. Ha descritto la giornata come stressante, senza un buon feeling con la moto. La sua prestazione si è svolta in una sessione caratterizzata da difficoltà e tensione. Ducati si conferma una squadra forte, anche se il pilota ha incontrato problemi durante le prove.

Jorge Martin ha chiuso in ottava posizione le pre-qualifiche del Mugello in occasione del weekend del Gran Premio d’Italia 2026, valevole come settimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo dell’Aprilia non ha brillato al venerdì sulla pista toscana, riuscendo però in extremis a centrare l’obiettivo del passaggio diretto in Q2 e garantendosi così una posizione nelle prime quattro file in griglia per le due manche previste tra sabato e domenica. “ È stata una giornata stressante. Nelle prove libere sono uscito e non avevo un buon feeling, ma abbiamo fatto progressi. Tuttavia, ho continuato a perdere occasioni. Stavo andando bene, poi hanno esposto la bandiera rossa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin: “Giornata stressante, non avevo un buon feeling. Ducati è sempre forte”

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Jorge Martin Moto GP

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