MotoGP GP Germania 2026 | orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio del Sachsenring in diretta TV e streaming

Da fanpage.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le prove libere del GP di Germania di MotoGP 2026 si sono aperte oggi al Sachsenring. Gli orari delle sessioni successive, tra qualifiche, Sprint Race e gara, sono trasmessi in diretta su Sky, NOW e in chiaro su TV8. Si tratta dell’undicesimo round stagionale del campionato. La copertura comprende tutte le fasi della competizione, con le rispettive trasmissioni in streaming e televisive.

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Oggi con le prove libere si apre il GP di Germania della MotoGP 2026 al Sachsenring: ecco gli orari TV di prove, qualifiche, Sprint Race e gara dell'undicesimo round stagionale del Motomondiale e dove vederle in diretta su Sky, NOW e in chiaro su TV8. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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