MotoGP GP Italia 2026 | orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio del Mugello in diretta TV e streaming

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Gran Premio del Mugello 2026 di MotoGP inizia oggi, con la gara trasmessa in diretta su TV8 e in streaming su NOW e Sky Go. Gli orari delle qualifiche e della gara sono disponibili sui canali Sky e sulla piattaforma di streaming. La diretta in chiaro su TV8 permette di seguire l’evento anche senza abbonamento. La programmazione completa include le sessioni di prove libere, qualifiche e la gara finale.

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