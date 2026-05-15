MotoGP GP Catalogna 2026 | orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio di Barcellona in diretta TV e streaming

Oggi si svolgono le prove libere del Gran Premio di Catalogna 2026 della MotoGP, sul circuito di Barcellona. La giornata prevede sessioni di prove, qualifiche, Sprint Race e la gara principale, tutte in programma nel sesto round stagionale del Motomondiale. Gli orari delle varie fasi sono disponibili per le trasmissioni in diretta su Sky, NOW e anche in chiaro su TV8. Gli eventi si svolgono nel corso della giornata, con copertura completa su più piattaforme.

Oggi con le prove libere si apre il GP di Catalogna della MotoGP 2026 sul circuito di Barcellona: ecco gli orari TV di prove, qualifiche, Sprint Race e gara del sesto round stagionale del Motomondiale e dove vederle in diretta su Sky, NOW e in chiaro su TV8. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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