MotoGP GP Germania 2026 | Márquez re Bagnaia già nei guai?
Assen ha visto il primo giapponese in 22 anni vincere in MotoGP, con Ai Ogura che ha conquistato una vittoria storica. La gara ha portato alla tripletta Aprilia e ha causato la caduta di Marco Bezzecchi, che ha perso punti preziosi in classifica. Ora la leadership mondiale è di Jorge Martín con 193 punti, davanti a Bezzecchi con 186. La classifica si è quindi molto riaperta dopo questa gara.
Assen ha ribaltato il Mondiale: la vittoria storica di Ai Ogura — primo giapponese a vincere in classe regina dopo 22 anni — la tripletta Aprilia e soprattutto la caduta di Marco Bezzecchi, che ha consegnato la vetta della classifica a Jorge Martín (193 punti contro 186). Due settimane dopo, la MotoGP riparte dal Sachsenring per l’undicesimo round, ultimo appuntamento prima della pausa estiva. E il venerdì tedesco ha già emesso le prime sentenze: il racconto del GP d’Olanda sembra lontanissimo, perché qui comanda un altro copione. Il venerdì dice Márquez. Marc Márquez ha chiuso al comando le Practice, primo a scendere sotto il muro dell’1’20” e in testa fino alla bandiera a scacchi, nonostante una scivolata nelle FP1 del mattino. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
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MotoGp 2025 gran premio di Germania vince Marc Marquez 2°Alex Marquez 3°Bagnaia.
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