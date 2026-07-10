Assen ha visto il primo giapponese in 22 anni vincere in MotoGP, con Ai Ogura che ha conquistato una vittoria storica. La gara ha portato alla tripletta Aprilia e ha causato la caduta di Marco Bezzecchi, che ha perso punti preziosi in classifica. Ora la leadership mondiale è di Jorge Martín con 193 punti, davanti a Bezzecchi con 186. La classifica si è quindi molto riaperta dopo questa gara.

Assen ha ribaltato il Mondiale: la vittoria storica di Ai Ogura — primo giapponese a vincere in classe regina dopo 22 anni — la tripletta Aprilia e soprattutto la caduta di Marco Bezzecchi, che ha consegnato la vetta della classifica a Jorge Martín (193 punti contro 186). Due settimane dopo, la MotoGP riparte dal Sachsenring per l’undicesimo round, ultimo appuntamento prima della pausa estiva. E il venerdì tedesco ha già emesso le prime sentenze: il racconto del GP d’Olanda sembra lontanissimo, perché qui comanda un altro copione. Il venerdì dice Márquez. Marc Márquez ha chiuso al comando le Practice, primo a scendere sotto il muro dell’1’20” e in testa fino alla bandiera a scacchi, nonostante una scivolata nelle FP1 del mattino. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

© Ilgiornaledigitale.it - MotoGP, GP Germania 2026: Márquez re, Bagnaia già nei guai?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGp 2025 gran premio di Germania vince Marc Marquez 2°Alex Marquez 3°Bagnaia.

Notizie e thread social correlati

LIVE MotoGP, GP Germania 2026 in DIRETTA: Bezzecchi precede Marc Marquez, Bagnaia insegueDurante il Gran Premio di Germania, Bezzecchi ha stabilito il miglior tempo, precedendo Marc Marquez e Bagnaia.

MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Germania 2026: Marquez padrone, Bezzecchi davanti a Martin, Bagnaia in Q1Nelle pre-qualifiche del GP di Germania 2026, Marc Marquez ha registrato il miglior tempo.

Temi più discussi: MotoGP al Sachsenring: tutti gli orari del GP Germania; MotoGP, GP Germania 2026: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio del Sachsenring in diretta TV e streaming; MotoGP Sachsenring 2026, gli orari TV del GP di Germania: dove vedere la gara in diretta; MotoGP GP Germania, dove vedere la gara sul circuito del Sachsenring: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now.

Marc Marquez domina le Prove del GP di Germania 2026 davanti a Raul Fernandez. Tutti i big avanzano in Q2, mentre Francesco Bagnaia è solo 13° e va in Q1. #marcmarquez #ducati #prequalifiche #sachsenring #motogp x.com

MotoGP, GP Germania 2026: Márquez re, Bagnaia già nei guai?MotoGP al Sachsenring: Márquez comanda il venerdì, Bagnaia 13° e costretto al Q1. Martin-Bezzecchi a +7, orari TV8 e Sky di Sprint e gara. ilgiornaledigitale.it

MotoGP, orari GP Germania: dove vedere gara al Sachsenring in tv e streaming su Sky e NOWMondiale MotoGP al giro di boa: fino a domenica 12 luglio si corre al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, 11° appuntamento della stagione 2026 da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NO ... sport.sky.it